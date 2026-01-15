Още в първия ден на Държавното първенство по спортна стрелба отборът на Спортен стрелкови клуб „Бургас“, в дисциплината дуо пушка 10 м. до 18 години, в състав Марина Друмева и Радослав Додов, стана републикански шампион.
Те убедително победиха на полуфинала отбора на „Снайпер” - Силистра с 12:0, а на финала триумфираха с 12:4 срещу „Тракия” - Пловдив.
