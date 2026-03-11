Активните действия по разследването по случая „Петрохан“ и „Околчица“ не са спирали. Това заяви на брифинг заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

Разследванията се водят по две конкретни направления - едното е свързано с шетимата мъже при хижата Петрохан и връх Околчица. Анализът на събраните доказателства по двете досъдебни производства са обединени и към момента се води едно под ръководството на Окръжна прокуратура - София за причинената смърт на шестимата мъже.

„Резултатите от експертизите в съвкупност с целия събран доказателствен материал не променят извода за липса на чуждо присъствие на външни лица и на двете местопроизшествия“, категорична бе прокурор Николова.

Експертизите сочат, че при тримата мъже на връх Околчица е огнестрелно нараняван в областта на главата. „При 15-годишното дете има входна рана в лявата слепоочна област от упор, при Николай Златков има входна рана в челната област също от упор и при Ивайло Калушев също от упор или непълен упор входна рана в устната кухина“, разясни заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София.

По искане на прокуратурата е вдигната банкова тайна за 44 сметки и се чака конкретна информация за движението на паричните средства. Към момента е установено, че са правени дарения към дружеството и членовете му от длъжностни лица. За последните 3-4 години, по свидетелски покзания, са дарени близо 300 000 лева – дарявани са не само пари, а и дрон. „Най-голямо дарение, отново по свидетелски показания, е в размер на 251 000 лева, които са преведени по личната сметка на Ивайло Иванов“, съобщи Наталия Николова.

Извършен е допълнителен оглед на местопроизшествието, както и на иззетия кемпер от връх Околчица, от който са иззети веществени доказателства и информация от паметта на автомобила, както и от охранителната му система, това заяви старши комисар Иван Маджаров, заместник-директор на ГДНП, в чийто ресор е отдел „Разследване“.

Иззетите доказателства се изследват, направени са допълнителни огледа на хижа „Петрохан“, както и претърсване на прилежащите превозни средства около хижата. Назначени са 29 експертизи. Прегледани и иззети са документи, разпитани са свидетели.

„Относно настъпилата смърт на кучетата, ще ви прочета данни от експертизата. Смъртта на животните е настъпила в резултат на задушаване с въглероден оксид и в резултат на болковия шок от получените изгаряния“, посочи Маджаров.

В брифинга участва още началникът на отдел „Криминална полиция” към ГДНП комисар Ангел Папалезов.