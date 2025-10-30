Бургас вече има свой клуб по спортна гимнастика – КСГ Черноморец. Това е място, където децата развиват сила, гъвкавост, дисциплина и увереност, докато се забавляват.

В КСГ „Черноморец“:

• Всяко дете е специално и напредва със собствено темпо

• Учим през игра, развиваме концентрация, баланс и координация

• Създаваме приятелства, изграждаме екипен дух и любов към спорта

• Работим в безопасна и вдъхновяваща среда с професионален треньор и индивидуално внимание към всяко дете

Подходящо за деца от 4 до 9 години.