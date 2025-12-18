Полицията в Бургас разкри пет деца, вилняли в продължение на близо месец в бургаския квартал „Победа“. Младежите, до един малолетни, извършили серия хулигански прояви- тропали по вратите на чужди домове, хвърляли на бомбички и камъни по прозорци и врати на съседи, а за финален щрох – намазали с фекалии прозорците на клуба на политическа партия "ДПС", разположен в кв. "Победа".

По случаите са образувани преписки, а малолетните са разпитани в присъствието на родителите им. Направили са пълни самопризнания, като са описали механизма и начина на извършване на деянията. На родителите са съставени протоколи за полицейско предупреждение, уточниха от Областната дирекция на МВР-Бургас.