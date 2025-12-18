"Вашата партия устоя на огромен натиск. Вие следите пулса на вашите избиратели." С тези думи президентът Румен Радев се обърна към представителите на Алианса за права и свободи (АПС).

Големият проблем на 51-ото Народно събрание, според него, е, че то е престанало да чува гласа на хората.

Хайри Садъков, председател на ПГ на АПС, припомни, че преди година и половина от формацията предупредили за модела "Пеевски" и реакцията срещу него.

Кабинетът "Желязков" получил подкрепата им заради националните цели - Шенген и еврозоната. Лесно било решението да напуснат кабинета.

За АПС практически е невъзможно съставянето на кабинет в рамките на този парламент. "Още повече, че обществото не го приема", смята Садъков.

По другата важна тема - Изборния кодекс, от АПС призовават всички институции да се обединят около ключови неща по темата за честни и прозрачни избори.

Президентът отправи апел към парламента за осигуряването на честни избори. "Законодателят е длъжен да отвори Изборния кодекс", категорично заяви Радев.

Той се обяви и за контролно преброяване на разписките от машините. Все пак тези машини тип принтери не са подходящи, според него.

Призовавам парламентът да премине към тази стъпка, настоя президентът.

От АПС искат машинно броене. Според хората на Ахмед Доган обществото е зряло за този дебат.