Два протеста се очакват тази вечер в центъра на София. Събитията са заявени в Столичната община, потвърдиха за БТА оттам.

Те са организирани в социалните мрежи.

Единият протест е от 18:00 часа пред парламента и е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под името #НеХраниПрасетоСТвоитеПари. Основният мотив, който изтъкват от формацията, е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Организатори на събитие с името „СарафOFF“ са от инициативата „Правосъдие за всеки“. Оттам уточняват във Фейсбук, че недоволните ще се съберат в 18:00 часа пред Съдебната палата, след което, около 19:00 часа, планират да се присъединят към протестиращите пред парламента.