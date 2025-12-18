Галерия „Пролет“ отваря вратите си за едно визуално пътешествие из градските пейзажи и настроенията на Париж. От 18 декември до 23 януари пространството представя изложбата OPEN SPACES – живописен проект на Иво Бистрички, в който ще бъдат показани 10 платна, носещи усещане за светлина, въздух и движение.

"Изложбата е вдъхновена от светлината и атмосферата на Париж. Като разходка по алея в Тюйлери в която виждаш, хора, дървета, цветове и всичко се преплита в едно настроение.

Меката светлина минава през клоните на дърветата и създава живи цветове и сенки. Зеленото е навсякъде в хармония с града, оставяйки отпечатък от едно преживяване на красотата., споделя авторът Иво Бистрички.

С OPEN SPACES Иво Бистрички и галерия "Пролет" канят ценителите да се потопят в атмосферата на един град, уловен не буквално, а емоционално – като миг, запазен в светлина и цвят.