Появиха се смразяващи кръвта подробности за инцидента, разиграл се в сряда на магистрала "Тракия", където към 19:00 часа няколко коли прегазиха пешеходец. Сега стана ясно, че жертвата е жена.

Установена е самоличността й.

Тя бе пометена последователно от леки и тежкотоварни автомобили.

Става дума за жена на 79 години, родом от Асеновград. Живеела е сама. Няма данни да е била психически нестабилна.

"Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура Пазарджик", съобщи говорителят на Областната дирекция на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Тялото е било в толкова тежко състояние, че до вчера криминалистите не можеха да разпознаят дори пола на жертвата.

Жената е вървяла по средата на платното - по линията на пътната маркировка, отделяща активната и скоростната лента.

"Състоянието на тялото е такова, че не можем да удостоверим самоличността и дори пола на починалото лице", заяви вчера Стоянов, говорител на полицията в града.