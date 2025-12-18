Изпълнителното бюро на БСП е отхвърлило варианта за оставка на председателя на партията Атанас Зафиров. Това съобщи в "Тази сутрин" пред bTV Дора Янкова, член на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Припомняме ви, че Изпълнителното бюро на БСП без Атанас Зафиров направи колективен акт, подавайки оставка след протестите и исканията на хората.

Според Янкова правителството вече е поело отговорност, като е подало оставка, а "ние сме, може би първото политическо ръководство, което подаде оставка също".

"Ние обсъждахме два варианта - оставка на председателя и оставка на Изпълнителното бюро. И ние отхвърлихме неговата оставка", коментира Дора Янкова, като от думите ѝ стана ясно, че са отхвърлили оставката на председателя Атанас Зафиров.

"Ние дадахме възможност, когато БСП не търси сензации, когато тя се объединява около каузата, за която сме създадени - солидарност, справедливост, да бъдем на страната на хората, тогава ние сме много по-силни. Ние в момента нямаме нужда да се вгледаме навътре и да правим нови сензации", посочи тя.

"През 2005 година бях част от екипа, с който водихме преговори с ДПС и НДСВ за коалицията на Станишев, когато той стана министър-председател. Ние тогава не бяхме подчинени нито на Доган, нито на Сакскобургготски. Ние сме партията, която най-много е участвала в коалиции", коментира Дора Янкова.

"Ние участвахме в коалиция с Кирил Петков. Ние сега участвахме в коалиция, за да може да спре този постоянен цикъл от избори. БСП винаги е била много добър, предвидим коалиционен партньор", посочи още тя и обясни, че БСП никога не е била зависима от партньорите си.

Янкова коментира и протестите и най-големия проблем на държавата.

"В този протест чух много неща за себе си като ляв човек. Ние постоянно си говорим за демокрацията, за преустройството, за модерна България, за съвременна България. Аз винаги разчитам това, че след 1989 година - ние получихме много политически свободи, ние влязохме в един преход, но сме в реалностите на българския капитализъм. И като ляв човек си дадох сметка - имахме ли ние силата като лява партия в тези години, в този целия период да предложим на България поведение, което да може да консолидира левицата и да направи онези стопери на дивия капитализъм в България".

"На 100% раздържавихме собствеността. Няма нито теория, нито практика за това. Получиха се огромни разслоения. Получиха се олигарси, които искат и смятат, че всичко им се полага. Огромно разслоение. И в този писък за несправедливост аз за себе си чух, че хората казват – „ние искаме справедлива, ние искаме нормална държава, ние искаме тези тежки неравенства, които ги има в момента - да се намери някакъв баланс, ние искаме преспектива за България“, посочи тя.

Дора Янкова посочи, че във формацията трябва да бъдат много по-смели като социалисти.

Когато водещите в студиото ѝ напомниха, че протестът е бил срещу Делян Пеевски и модела „Борисов-Пеевски“, тя попита: „Това не са ли характеристиките на дивия капитализъм?“

По думите ѝ олигарсите у нас са много и това са тези, които имат „хранителна среда от публични ресурси“.

"Огромният, големият проблем на българското общество е целият олигархичен модел - извратеният, дивият капитализъм, в който ние се поставихме. И ние трябва да намерим пътя като общество - как една модерна, справедлива България да си я създадем. Да, по този път ще изгорят много хора“, заяви Дора Янкова.

Тя каза, че възприема Делян Пеевски като председател на ДПС и не предпочита да се меси в дейността на други партии. "Харесват си го, избират си го. Не ми харесва понякога неговото поведение. Аз съм друг тип човек. Но има български хора, избиратели, които си го избират", коментира тя.

"Като председател на нашата парламентарна група той има право да разговаря с всички парламентарни групи", заяви Янкова за снимката, в която Атанас Зафиров влиза в кабинета на Делян Пеевски в парламента.