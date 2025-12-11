Днес правителството подава оставка, съобщи премиерът Росен Желязков минути преди да се проведе гасуването на вота на недоворие към кабинета в Народното събрание. До него бяха предствители на ГЕРБ, ИТН, БСП, които участват в управлението.

„Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент, предизвикетлствата, пред коите сме изправени и решенията, които отговорно трябва да вземем. Нямаме съмнения, че вотът няма да бъде успешене. Независимо от това решенията на Народното събрание имат свисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото... Властта произтиа от суверена. Ние чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. Затова трябва да бъдем на висотата на техните искания.

За оствката глас издигнаха и млади и стари, хора от различни етноси и религии. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и трябва да бъде поощрена.“, каза премиерът.

„Този протест е за ценноти, за поведение, за отношение, затова обединява разнородни и идеологически различни компоненти от българското общество“, добави той.

Припомняме, че днес трябваше да бъде гласуван вотът за недоверие към правителството, който бе поискан от ПП-ДБ и подкрепен от Алианс за права и свободи и МЕЧ. Мотивът за него бе икономическата политика на правитеството.

Припомняме, че гласуването в парламента бе предшествано от протести в София и по-големите градове в страната, включително и в Бургас. Освоното искане на тях бе „Оставка“.