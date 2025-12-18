Бъдни вечер е време за топлина, споделена трапеза и човешка близост. Но за много хора този ден минава в тишина.

Именно затова на 24 декември отваряме врати за всички, които се чувстват самотни и имат нужда от компания, разговор и празнично настроение.

Ако се чувствате самотни в този ден, искаме да знаете, че има място, където сте добре дошли – място за усмивка, разговор, споделеност и празнично настроение.

В навечерието на Бъдни вечер – 24 декември, Ви каним на празнична среща, посветена на споделеността, човешката близост и топлината на общуването.

24 декември

от 10:00 до 16:00 часа

Народно читалище „Асен Златаров – 1940“, гр. Бургас

Инициативата се реализира с подкрепата на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София“, Община Бургас и НЧ „Асен Златаров – 1940“.

Заповядайте да бъдем заедно – защото споделеността прави празника истински.