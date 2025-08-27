Международната колоездачна обиколка на България преминава през Бургас на 31.08.25г. /неделя/. Това е нейното 72-то издание, което е включено в общинския спортен календар.

Финалът на първия етап от състезанието ще бъде на пл. „Атанас Сиреков“ на 31.08.2025г. в диапазона от 17:00 до 17:30 часа.

Официалния старт на планирания етап ще бъде даден в гр. Приморско, като преминаването през територията на гр. Бургас ще е около 15:30 часа на 31.08.2025г. по следния маршрут:

Път I-9

Пътен възел „Юг“

Бул. „Захари Стоянов“

Път III-7909 /кв. Горно Езерово/

С. Братово

С. Трояново

Гр. Айтос

Маршрутът от кв. „Ветрен“ до финала пред сградата на Община Бургас е следният:

Път I-6

Бул. „Стефан Стамболов“

Ул. „Демокрация“

Бул. „Сан Стефано“

Ул. „Христо Ботев“

Ул. „Цар Петър“

Бул. „Иван Вазов“

Ул. „Александровска“

Финал около 17:00 - 17:30 часа пред сградата на Община Бургас.

По време на състезанието, с цел осигуряване безопасност, поетапно ще бъде спирано движението на автомобили. В момента на преминаване на колоната и изтеглянето на колоездачите движението ще бъде възстановявано.

На 31.08.2024 г. от 09:00 ч. до 18:30 часа, ще бъдат затворени за движение на ППС улиците „Конт Андрованти“ и „Тракийска“.