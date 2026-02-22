Професионално оборудване и висок клас техника за поне 200 хил. евро са използвани от т.нар. рейнджъри, чиито тела бяха открити в района на прохода Петрохан и при връх Околчица. Разследването по случая продължава, като се проверяват всички версии за смъртта на петима мъже и един младеж, обобщава Би Ти Ви в свой материал.

Телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити във високопроходим кемпер, закупен през есента на 2025 г. По данни на експерти моделът е със задвижване 4х4 и автоматична скоростна кутия, пригоден за движение в зимни условия, по сняг, пясък и каменист терен.

Според собственика на фирма за отдаване на кемпери под наем Димитър Маринов, подобен автомобил започва от около 110 хил. евро, като цената варира според допълнителното оборудване и той е категоричен, че подобен кемпер може без проблеми да стигне до мястото където бе намерено возилото на Калушев.

Сателитна връзка чрез Starlink

Сдружението е разполагало и със сателитна интернет връзка чрез системата Starlink. От Министерството на вътрешните работи обявиха, че именно чрез тази технология е било локализирано местоположението на кемпера.

Според специалисти сателитната система не позволява директно засичане чрез радиосигнал, но оставя трафични данни при свързване към мрежата, подобно на мобилните оператори.

Индустриален дрон с термална камера

Групата е използвала индустриален дрон от висок клас, снабден с термална камера и мощна зуум оптика. Според експерта по безпилотни системи Стоян Йорданов, подобен апарат може да се използва за издирване на бедстващи хора, заснемане на термографски изображения и детайлно наблюдение от разстояние.

Обсегът на дрона достига около 8 км, с полетно време до 40 минути и възможност за издигане на височина до 1 км. Цената на термалната версия е около 10 хил. евро, като съществуват и варианти за геодезия и 3D картографиране.

Моторни шейни и високопроходими автомобили

На разпространените от МВР кадри се виждат и моторни шейни, както и високопроходими автомобили, чиято стойност също възлиза на десетки хиляди евро. Публично беше съобщено и за дарения в размер на 70-80 хил. евро за електрически мотори.

По приблизителни изчисления, базирани на експертни оценки и публична информация, стойността на наличната техника може да достига поне 200 хил. евро (близо половин милион лева), а вероятно и повече.

Международни контакти

От European Rangers Federation потвърдиха, че познават ръководителите на сдружението от 2022 г. и са си сътрудничили в рамките на обучения и международен обмен, свързани с опазване на природата, екологично образование и превенция на екологични престъпления.