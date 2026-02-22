Автомобил "излетя" през мантинелата на автомагистрала Марица на 33-ти километър посока Пловдив.
В колата е имало двама мъже и една жена, единият е загинал, другите са тежко пострадали.
Колата е далеч от пътя.
Автомобил "излетя" през мантинелата на автомагистрала Марица на 33-ти километър посока Пловдив.
В колата е имало двама мъже и една жена, единият е загинал, другите са тежко пострадали.
Колата е далеч от пътя.
Около 500 пътници бяха принудени да прекарат една нощ в самолети на Мюнхенското летище заради обилния снеговалеж, заяви днес германската авиокомпания "Л…
Автомобил "излетя" през мантинелата на автомагистрала Марица на 33-ти километър посока Пловдив. В колата е имало двама мъже и една жена,&nb…
Няма да си подам оставката от Обществения съвет на ЦИК. Няма правно основание, аз съм реабилитиран. Няма причина, морална или друга, да не работя с избо…
Години след процеса в Либия не беше правилно Надежда Нейнски отново да е министър на външните работи. Това заяви в предаването „На Фокус…
Шотландското Dollar Academy беше избрано за „Най-добро частно училище в Европа за 2025 година“ от списание Education Insider. Отличието пост…
Сияна Алекова спечели титлата в многобоя, а Александра Петрова взе сребърен медал на международния турнир International Gymnastics Marathon в грузинскат…
Сигнал за прострелян мъж в дома му в Сливен е получен тази сутрин около 8:30 часа, съобщиха пред БТА от Областната дирекция на МВР в Сливен. На мяс…
Сикрет Сървис заяви, че служители на агенцията са застреляли въоръжен мъж на възраст около 20 години, след като той се опитал нелега…
Професионално оборудване и висок клас техника за поне 200 хил. евро са използвани от т.нар. рейнджъри, чиито тела бяха открити в района на прохода …
Във връзка с решението на Министерския съвет за предоставяне на терени от бившите казарми в гр. Средец на Държавната агенция за бежанците с цел из…
0 Коментара