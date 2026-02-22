Шотландското Dollar Academy беше избрано за „Най-добро частно училище в Европа за 2025 година“ от списание Education Insider. Отличието поставя училището начело благодарение на високите си академични резултати, иновативните учебни практики и широкия спектър от извънкласни дейности. Признанието привлече вниманието и на британски медии като “The Herald”, които подчертаха съчетанието между традиции, модерна среда и стабилна училищна общност.

Сред учениците, които тази година продължават образованието си там, е и Лора Караиванова, на 17 години от Бургас — единствената българка в момента в Dollar Academy. Тя е възпитаничка на Английската езикова гимназия „Гео Милев“, където развива силни резултати по английски език и в сферата, която желае да превърне в своя професия - визуалните и дигиталните изкуства.

Лора получава стипендия, предоставена директно от училището Dollar Academy, след успешно преминаване през подбор, в който участват кандидати от различни държави от Източна Европа. Стипендията ѝ дава възможност да продължи образованието си в среда, която предлага над сто извънкласни програми — от наука и технологии до спортове, изкуства и доброволчески инициативи.

За Лора, освен академичната промяна, това е и културно предизвикателство: да бъде представител на България в международна общност от ученици. Нейните учители и приятели в Бургас виждат успеха ѝ като естествен резултат от труда, който е полагала през годините и като пример за това, че българските ученици могат да се реализират на най-високо европейско ниво.

Историята ѝ е част от темата за успехите на българските деца в чужбина — тихи, но значими постижения, които показват, че талантът и упоритостта намират път навсякъде. Лора Караиванова е още един пример за това как българските ученици могат да постигат високи резултати и да бъдат забелязани в престижни международни институции.