Няма да си подам оставката от Обществения съвет на ЦИК. Няма правно основание, аз съм реабилитиран. Няма причина, морална или друга, да не работя с избори. И сега продължавам и се срещам с колеги от много мрежи, каза Стоил Цицелков в ефира на „120 минути“ по bTV.

"Тези юристи, които не се справят с избори, трябва поне това да знаят - че няма никаква причина аз да не работя за избори", допълни Цицелков.

БТА припомня, че преди дни политически сили разпространиха информация, че Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и за шофиране под влияние на алкохол.

Той обясни, че през 2011 г. е бил заловен да шофира в нетрезво състояние, като впоследствие е бил осъден на пробация и след това реабилитиран. Циццелков поиска прошка и посочи, че се срамува от този случай.

Относно обвиненията за употреба на марихуана, той разказа, че той и негов приятел са били уличени преди много години в това, че на земята до тях е имало цигара с марихуана, като впоследствие е било установено, че количеството е 0,55 г.

Третото обвинение, което се тиражира от политически сили по адрес на Цицелков, е за инцидент с жена в Гана по време на изборите там. Той обясни, че става въпрос за 2020 г., когато коронавирусът е бил силно разпространен по света, но в Гана все още не толкова силно. По тази причина по отношение участниците в мисия на Европейската комисия, чиято задача тогава е била да опазят честността на вота, като чужденци е имало стриктни правила за сигурност, за да не донесат и разпространят вируса в страната. Цицелков посочи, че неволно е нарушил тези правила след края на мисията и за това му е било наложен „охладителен период“, който важи само за работа на терен. Можех да продължа да бъда експерт и продължих. Мога да продължа да работя и за различни структури. Нямало е друг човек - нито жена, нито момиче, заяви той и допълни, че и в момента работи за Комисията.

"Това не би трябвало да се обсъжда. Трябва да се обсъждат моите професионални качества, това, което аз мога да свърша като работа. Никога не съм се кандидатирал за публично одобрение. Реабилитацията означава, че имам чисто съдебно минало и свидетелството ми за съдимост е чисто, но съм линчуван от хора, които имат 70 дела „на трупчета“, крещят Барселона, джуджета и има снимки", посочи още Цицелков