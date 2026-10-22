Историите за хората, които са имали смелостта да се противопоставят на злото и да спасяват човешки животи, оживяват в новото електронно издание на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Десетият юбилеен сборник на сдружението – „В главната роля: Човечността“, вече е достъпен на неговия сайт и събира най-добрите творби от тринадесетото издание на Международния литературен и филмов конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“.

В изданието са включени един артистичен пърформанс, 14 художествени разказа и 9 филма, създадени от номинираните млади автори. Чрез силата на словото и езика на киното те се връщат към един от най-мрачните периоди в съвременната история – Холокоста, за да разкажат не само за болката и страданието, но и за куража, моралния избор и човечността, които са спасявали животи.

В центъра на тези истории са личности, доказали, че дори в най-жестоките времена един човешки избор може да промени съдби. Сред тях е Димитър Пешев – българският политик изправил се срещу заповедите на Нацистка Германия, за да спаси 48 000 български евреи от лагерите на смъртта; Дянко Пръвчев – кмет на Бургас по време на Втората световна война, оказал яростна съпротива срещу депортацията на евреите от града; духовните водачи Софийският митрополит Стефан I и Пловдивският митрополит Кирил, изиграли ключова роля в усилията за спасяването на българските евреи; японският дипломат Чиуне Сугихара, рискувал кариерата си, за да издаде хиляди транзитни визи на евреи, бягащи от преследване; революционерът Тодор Ангелов – Божаната, и още редица личности, оставили трайна следа в историята със своята смелост и съпричастност.

Техните съдби са пресъздадени през погледа на съвременните млади хора, които не просто разказват за миналото, а търсят отговори на въпроси, актуални и днес: Какво означава да постъпиш правилно, когато си изправен пред натиск? Къде минава границата между страха и смелостта? И какво можем да направим ние, когато човешкото достойнство е застрашено?

Страниците на сборника пазят и спомени за незабравими срещи, споделени емоции и вдъхновяващи послания от Международния фестивал „Приятелството – смисъл и спасение“, който събра в Бургас през май 2026 г. участници от България, Германия, Полша, Словакия, Румъния, Израел и Австрия.

Зад всеки разказ и филм стоят упорит труд, творческа смелост и стремеж към високи художествени постижения. С въображението и таланта си младите автори поставят човечността в главната роля и отправят силно послание за ценността на човешкия живот, силата на съпричастността и необходимостта от активна гражданска позиция.

Защото паметта за спасителите не е само поглед към миналото. Тя е и отговорност към настоящето. Техните истории напомнят, че равнодушието никога не е безобидно, че смелостта може да има много лица и че дори в най-трудните времена всеки от нас е изправен пред избор. Избор, от който може да зависи човешки живот.

В тринадесетото издание на конкурса се включиха 150 ученици от България и чужбина. С тях общността на младите „пазители на паметта“ на Център „Алеф“ достигна близо 2500 младежи от 16 държави – България, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Израел, Чехия, Словакия, Румъния, Латвия, Полша, Австрия, Унгария, Германия, Черна гора и Украйна.

„В главната роля: Човечността“ е десетото издание в поредицата сборници на Център „Алеф“, посветени на конкурса. То продължава мисията на сдружението да съхранява историческата памет и да насърчава младите хора да изследват миналото, да осмислят неговите уроци и да ги превръщат в лична позиция. Предишните девет издания са достъпни на сайта на Центъра и са определяни от Министерството на образованието и науката като уникално учебно помагало за изучаване на история и литература. Всяка година те са част от националната кампания „Час по достойнство“.

Център „Алеф” се надява и новият сборник да намери своето място в образованието и културния живот на страната – като ценен ресурс за учители и ученици и като част от съвременния български литературен и исторически архив.

Електронното изданието "В главната роля: Човечността" е достъпно безплатно онлайн.