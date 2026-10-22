От 12 до 15 ноември Бургас отново ще бъде сцена на смеха с второто издание на „КАЛАТА“ – Фестивал на комедията и смеха. В продължение на четири дни събитието ще предложи театрални спектакли и стендъп комедия за малки и големи, като тази година поставя специален акцент върху жените в българската комедия.

Създаден по повод 100-годишнината от рождението на един от най-обичаните български комедийни актьори – Георги Калоянчев, фестивалът продължава традицията да среща публиката с различни форми на комедийното изкуство. Второто издание ще отдаде заслужено внимание на женското присъствие в българската комедия с четири спектакъла, посветени на този акцент в програмата.

Фестивалните събития ще се проведат на три сцени в Бургас – ММЦ „Меден рудник“, Културен дом НХК и Драматичен театър „Адриана Будевска“.

Програмата включва спектакъл за деца и комедийно представление на сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“, моноспектакли в ММЦ „Меден рудник“ и стендъп комедия в Културен дом НХК.

Творчески директор на фестивала е Николай Урумов, продуцент на филмите „Петя на моята Петя“ и „Жени извън употреба“.

„КАЛАТА“ среща различни поколения и жанрове, съчетавайки традициите на българската комедия със съвременните форми на сценичния хумор.

Входът за всички събития е свободен.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас и подкрепя кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.