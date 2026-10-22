За Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха дали своя вот 43,4% от гласуващите, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,9%, ако изборите бяха в средата на октомври. Това сочат данните на агенция "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

Костадин Костадинов и Петър Волгин са трети в подреждането с 10,2%, след тях са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,1%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,9%, а за Иван Христанов и Стоянка Черкезова биха гласували 1,9%.

От агенцията уточняват, че това е моментна картина към средата на октомври, а очакванията са хиляди тепърва да вземат своето решение.

Сред останалите кандидати засега личат, с декларативни стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, Волен Сидеров, Румяна Ченалова, Иванка Цветанова-Петкова. На този етап е невъзможно да се прогнозира доколко тези имена ще получат реална подкрепа.

2,5% биха избрали "Не подкрепям никого".

Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е от 39,4%, т.е. предполагаемо малко по-висока спрямо предишни измервания.

"По всичко личи, че президентът, като институция, е важен за българските граждани. За повече от три четвърти от пълнолетното население на страната, личността на президента има съществено значение. Същото се отнася и за фигурата на вицепрезидента, макар и не толкова утвърдително – 57,4%. Мнозинство от 67,8% пък се съгласяват, че правомощията на президентската институция у нас трябва да се разширят. Разбира се, данните вероятно съдържат и известен автоматизъм, но той е също показателен за масовите инстинкти", коментират от "Мяра" пред БНР.

Данните са на социологическа "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.