Пътен инцидент е предизвикал сериозно задръстване на магистрала "Тракия" в платното в посока София. Колона от автомобили се е образувала в района около Белозем.

Временно движението при км 157 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил ТИР. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.

Очевидци съобщават, че на място е имало полиция и спешна помощ.

"Има разлив на нафта от един тир. Минахме точно когато се случи - затова е затворен пътя. Не знаем дали се е ударил в нещо, в някой, просто от резервоара му бълваше нафта. Разлива е поне 1-2км", разказа потребителка във Фейсбук.