Шест дълбоки прободни рани в гърдите на ученика, ранен при скандал със свой връстник в Карнобат, са констатирали лекарите в МАБЛ „Сърце и мозък в Бургас. Пациентът е приет по спешност в болницата в средно тежко общо състояние. При първоначалния преглед екипът на д-р Румен Христов е установил раните в гръдния кош и една рана в областта на устата, без засягане на вътрешни органи.

Раните са обработени и се провежда антибиотично лечение. Към момента състоянието на пациента е стабилно. Той остава под активно медицинско наблюдение, като се извършват необходимите образни изследвания за допълнителна оценка и проследяване на състоянието му, съобщиха от здравното заведение.