Представители на ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) увериха протестиращите служители на Националното тол управление (НТУ), че в преходния период няма да има масови съкращения. Според договореното служителите трябва да запазят работните си места до края на февруари 2027 г., а структурните промени след това да се извършват поетапно, съобщава „24 часа“.

Това стана след среща между ръководството на АПИ и представители на протестиращите служители от КТ „Подкрепа“, проведена днес, 22 октомври, в София. Протестът под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“ беше насрочен за 11:30 ч. пред сградата на агенцията на площад „Македония“.

Основното искане на служителите беше да получат повече яснота за подготвяните реформи и отражението им върху работещите в НТУ.

В срещата участваха Людмила Елкова, член на Управителния съвет на АПИ, главният секретар Анна Стоянова и директорът на НТУ проф. Олег Асенов. От страна на синдиката присъстваха Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“, и Йордан Йорданов, заместник-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към синдиката.

По информация на АПИ разговорът е продължил повече от час и е бил определен като конструктивен. Обсъдени са бъдещето на работните места, предстоящите структурни промени и възможностите част от служителите да продължат професионалната си реализация в Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“.

От АПИ са поели ангажимент работещите да бъдат своевременно информирани за предстоящите промени, критериите за подбор и условията за прекратяване на трудовите правоотношения. Предвижда се и координиран процес за кандидатстване за свободни позиции при спазване на законовите изисквания.