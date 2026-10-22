През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт, съобщиха от Националния институт по метеорология хидрология. През нощта от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни, и в цялата страна ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, на места в западната половина от страната интензивни и значителни по количества. Ще има и гръмотевична дейност. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина вятърът ще се усили и ще бъде умерен. Сутринта на места в равнините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 8°. Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

Утре валежи от дъжд, на отделни места значителни по количество и придружени с гръмотевици ще има в Централна и Източна България, но след обяд навсякъде ще спрат. Над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, но още в сутрешните часове от запад ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен, в североизточните райони – временно до силен северозападен вятър. С него ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с краткотрайни валежи от дъжд. На отделни места ще има и гръмотевична дейност. В сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен северозападен вятър. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход, максималните - около 16°-18°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.



В събота над цялата страна облачността ще се разкъса и ще намалее, най-късно над североизточните райони. В низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо. Северозападният вятър ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 17° и 22°, но сутрешните ще са по-ниски – между 1° и 6°, в Източна България до 10°-12°. В неделя на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска облачност, по Черноморието ще преръмява, а вечерта в югозападните райони ще завали дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 16° и 21°.