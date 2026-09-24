На 24 септември възпоменаваме светата първомъченица и равноапостолна Текла, преподобни Коприй и свети Силуан Атонски.

Света Текла още като 18-годишна девойка чува проповедта на апостолите Павел и Варнава и приема тайно християнската вяра. Обикнала Бога с цялото си сърце. Отказала се да встъпи в брак. Решила да посвети на Бога целия си живот.

За своята вяра тя била подлагана на жестоки мъчения, на два пъти била осъждана на смърт, но Бог по чудесен начин я запазвал. Съпътствала апостолите Павел и Варнава в техните проповеднически пътешествия, а после, с благословението на св. апостол Павел, Текла отишла в Селевкия (Сирия). Поселила се в пустинно място на една планина, за да прекара живота си в усамотение, пост и молитва. Мнозина идвали при нея да се поучават и донасяли своите болни, които Текла с Божията помощ изцерявала. Обърнала много езичници към вярата в Христа Бога. Така тя прекарала много години и починала в дълбока старост.

Света Текла била първата мъченица от жените християнки. Поради това св. Църква я нарекла "първомъченица". Заради нейната апостолска дейност е назована и "равноапостолна".

Свети Коприй е намерен като новородено бебе от монаси от манастира "Свети Теодосий" в Палестина. Той лежал върху купчина животинска тор (гр. "коприя"), където го оставила майка му, бягайки от преследване на агаряните.

Монасите взели бебето, кръстили го Коприй и го отгледали в своя манастир.

Впоследствие свети Коприй дал монашески обети и прекарал целия си живот в родния си манастир.

Достигнал върховете на добродетелта и дара на чудесата, свети Коприй починал мирно на 90-годишна възраст.

В днешния ден честваме и един съвременен светец - преподобни Силуан Атонски. През есента на 1892 г. в манастира "Св. Пантелеймон" на Света гора идва млад руски поклонник. Примерното му послушание, дарът на сърдечна молитва, великото му покаяние и сълзи дават своя плод. Макар и малко образован, той се сподобява с изключителна духовна мъдрост и знание.

По промисъл Божи, в последните 8 години от живота му е съпътстван от своя ученик, бъдещия архимандрит Софроний (Сахаров), на когото старецът предава духовните си записки преди кончината си през 1938 г. Тези записки разкриват пред отец Софроний безценно съкровище и той се заема да ги събере и подреди по теми, после пише уводна част за величието в молитвеното богословие на своя старец.

Така през 1958 г. в Париж излиза книгата "Старецът Силуан", която е преведена на повече от 25 езика и е неоспоримо свидетелство, че светостта и в наши дни е възможна.

На 26 ноември 1987 г. Светият Синод на Константинополската Патриаршия официално причислява Стареца Силуан Атонски към лика на светците, преподобни.

Традиции и обичаи

Днес не бива да отказвате помощ и подкрепа на тези, които са ви помолили за нея. Според поверията отказът на подкрепа и помощ привлича нещастие и беди в живота. Предците ни са вярвали, че на този ден е по-добре да не се вземат пари назаем, както и да се бърза с връщането на заемите.

В християнската традиция Света Текла е почитана с молитви за щастлив брак и силно семейство. Вярващите отправят молитви към нея за изцеление на очите, кожата и изгарянията. Добре е денят да се прекара в смирение и молитви. Също така е добра поличба да посветите време на семейството и любимите си хора на този ден.

Имен ден празнуват всички, които носят името Владислав, Владислава, Влад, Влада, Владена, Владилен, Владилена, Влада, Владан, Влади, Владка, Владин, Владо, Владослав.