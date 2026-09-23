Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

С първото правителствено решение е одобрена сума в общ размер на 920 300 евро. Тя е предназначена за увеличаване на субсидията за Българския Червен кръст (БЧК), като в нея са включени 154 300 евро за Планинската спасителна служба към организацията. От правителствения пресцентър посочват, че тези средства ще дадат възможност на БЧК да осъществява хуманитарната си дейност в полза на уязвимите български граждани и лицата с хуманитарна закрила през 2026 и следващите години.

С друго постановление кабинетът одобрява допълнителни разходи в размер на 25 652 100 евро. Тези средства ще бъдат насочени към придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализантите на държавна издръжка. Финансирането покрива и медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които министерството субсидира лечебни заведения, както и доставката на ваксини за изпълнение на националния имунизационен календар.

Осигуряването на ресурса цели адекватно финансиране на приоритетите и програмите в сектор „Здравеопазване“.