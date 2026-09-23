В сряда облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър.

Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17° и 22°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната – около 17°.





Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е променлива, по южното крайбрежие по-често значителна и главно там на места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

На 23 септември в 03 часа и 05 минути настъпи есенното равноденствие и започна астрономическата есен, съобщи Марияна Попова - синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология