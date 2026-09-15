Трима души са загинали при общо 72 погасени пожара през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

В 01:26 часа в Оперативният център при Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е получен сигнал за пожар в къща в София, община „Оборище“ на ул. „Бачо Киро“ № 40. На мястото на произшествието са изпратени 23 служители на пожарната. Загинали са двама мъже и жена с неустановена самоличност.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които седем в жилищни сгради; два в спомагателни, временни или паянтови постройки; четири в транспортни средства и четири в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 55 пожара, от които 12 в сухи треви, горска постеля и храсти; 34 в отпадъци и девет в готварски уреди и комини.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства.