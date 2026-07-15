Юбилейната изложба на художникът, бизнесмен и меценат Руси Куртлаков ще бъде открита в градската художествена галерия „Дечко Стоев“ в Поморие, съобщи пресслужбата на Общината. Събитието е от 18.00 часа днес.

Инж. Руси Куртлаков е роден през 1946 г. в с. Межда, Ямболско. Завършил е Висшия машинно-технически институт във Варна. Създава и ръководи голяма фирма, занимаваща се със строителни и ремонтни дейности в областта на химическата промишленост. Има знакови проекти в цялата страна – от изграждането на нови промишлени инсталации, през производство на технологично оборудване до ремонт, поддръжка и монтаж на машини и съоръжения. Руси Куртлаков обаче е не само бележит бизнесмен, но той е и меценат, подел десетки обществено значими каузи в Бургаска област. Изследователи краеведи сравняват приноса му за региона с този на Коджакафалията.