Общините ще стартират принудително събиране на стари задължения за данък сгради, такса смет и данък за автомобилите. Това предвиждат текстове от проекта на бюджет за 2026 г., който обсъждат в Народното събрание.

Кметовете на общините трябва да предприемат спешни действия за организиране на дейностите по издаване на ревизионни актове или актове за установяване на задължения и за предприемане на последващи действия в случаите на неплатени и непогасени по давност задължения за минали години за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци на стойност над 375 евро за всеки вид задължение, гласи конкретният текст от проекта на бюджет. Това означава, че спешните действия на кметовете за събиране на борчове задължително ще обхванат суми в размер над 375 евро, но кметовете имат право да предприемат същите действия и за по-малки суми.



За да стартира процедурата за събиране на задълженията, първо общините трябва да издадат ревизионни актове или актове за установяване на задължения по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тоест размерът на задълженията най-често ще бъде определен на база данните в общините за собствениците на имотите и автомобилите.



Но самото принудително събиране на задълженията не може да стартира веднага след издаването на самия акт за установяване на задължение, коментираха пред “Труд news” юристи. За да започнат реални действия (като запор на сметка или заплата), общината трябва да спази някои изисквания. Първо актът трябва да бъде връчен. Най-често общините изпращат съобщение за дължимата сума чрез препоръчано писмо с обратна разписка, но съобщението може да бъде връчено и по електронен път, ако имате регистрация в системата за сигурно електронно връчване. Онлайн плащането на местните данъци и такси през сайта на НАП беше спряно и премина към Портала за електронно управление, поддържан от Министерство на електронното управление, което изисква регистрация в системата за сигурно електронно връчване. Ако искате да се възползвате от възможността онлайн да платите задълженията си към общините, трябва да се съгласите да ви връчват онлайн съобщения за задължения към общините и държавната хазна, както и други задължения, например глоби за превишена скорост и други нарушения на пътя.



След деня на връчването на акта, с който е определен размерът на задълженията за данъците за имоти и коли, както и за такса смет, законът ви дава 14-дневен срок за доброволно плащане или за обжалване пред Директора на дирекция “Местни данъци и такси” към съответната община. Дори да обжалвате акта по административен ред, това по закон не спира неговото изпълнение, но общината все още няма право да налага запори, докато не се премине към следващата стъпка. За да започне същинското принудително събиране, общината трябва да предаде случая на публичен изпълнител (към НАП или към самата община) или на съдебен изпълнител. Изпълнителят образува изпълнително дело и е длъжен да ви изпрати ново Съобщение за доброволно изпълнение (СДИ). От момента, в който получите това ново съобщение, имате още 7 дни, в които можете да платите дълга, без да ви бъдат налагани запори на банкови сметки и заплати или да започнат описи на имуществото ви. Но преди изтичането на този срок общината или изпълнителят могат да наложат обезпечителни мерки (например предварителен запор). Целта им е да “замразят” сумата, за да не я похарчите, но те нямат право да изтеглят парите и да ги преведат на общината, докато не изтече 7-дневният срок от връчването на Съобщение за доброволно изпълнение.



Задълженията за местни данъци и такси се погасяват с 5-годишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината на плащане. Давността може да бъде спирана или прекъсвана, но независимо от това, след изтичане на 10 години задължението не може да бъде събирано принудително. Стари задължения с изтекла давност не се отписват от общината автоматично, а трябва да поискате изрично това да бъде направено.

Стопират продажбата на фирми с неизплатени заплати

Спират практиката фирми с неизплатени заплати на наети от тях хора и невнесени в държавния бюджет осигуровки да бъдат продавани на хора без имущество и доходи с цел задълженията да не бъдат разплатени, а старите собственици на дружеството да бъдат чисти пред Националната агенция за приходи.

Това ще стане с промени в Търговския закон, които ще бъдат направени заедно с гласуване на текстовете от проекта на бюджета за 2026 г., който обсъждат в парламента. В момента прехвърлянето на дялове от дружества става след като управителят на фирмата и досегашният собственик представят в Агенцията по вписванията декларация, че нямат задължения за заплати и задължителни осигуровки.

С предложените промени в Търговския закон представянето на такива декларации няма да е достатъчно. За да бъде продадена цяла фирма или дялове от търговско дружество, служител на Агенция по вписванията ще трябва да направи онлайн справка в данните на Националната агенция за приходи, дали дружеството и досегашният собственик имат задължения за заплати и подлежащи на принудително изпълнение задължения за пенсионни и здравни осигуровки. Само при липсата на такива задължения прехвърлянето на собствеността на фирмата или на дяловете от дружеството ще бъде регистрирано Агенцията по вписванията.

Планирано е промяната в Търговския закон да влезе в сила осем месеца след обнародване на бюджета за 2026 г. в “Държавен вестник”. Законът за бюджета е планирано да бъде приет до края на юли, за да влезе в сила от 1 август. Това означава, че промяната в Търговския закон ще влезе в сила около 1 април 2027 г.