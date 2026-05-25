Във възстановяването се включиха и доброволци, а комисии правят огледи и описват щетите. Пострадалите обаче все още се нуждаят от помощ.

Трети ден след стихията, хората от една от най-пострадалите улици във Велико Търново продължават да се борят с последиците сами. Признават, че имат огромна нужда от помощ.

"Минаха от БЧК - сладки и вода оставиха, питаха дали имаме нужда от нещо - бельо, препарати... Социални грижи изобщо не влязоха у дома, комшийката им казала, изобщо не влязоха у дома. С наши сили се опитваме да изчистим, вчера съм благодарна на доброволците, над 50 човека - военните, затворниците от общежитието, чистиха хората", разказа Йорданка Христова.

Наносите и тинята, довлечени от реката, се изриват бавно, тъй като тежката техника не стига.

В другата засегната община - Дряново, доброволци, състезатели от футболния отбор "Локомотив" и цели семейства от сутринта изриваха тиня и кал от стадиона.

"Тази сутрин се събрахме няколко човека и чистим, има нужда и от тежка техника. Тези трудности изграждат характер, обединяват хора и смятам, че ще преминем през това като дряновци", подчерта доброволецът Константин Йорданов.

В Дряново са засегнати още три моста, сред които един на Колю Фичето, както и асфалтът на много улици.

От местната управа съобщават, че щети има в близо 50 частни имота.