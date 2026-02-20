13 пеленачета в Испания са били приети в болница, след като са консумирали адаптирано мляко, в което е открит токсинът цереулид. Средната възраст на засегнатите деца е около четири месеца, предаде БНР.

Общо 41 кърмачета в страната са проявили стомашно-чревни оплаквания през последните два месеца, но всички хоспитализирани вече са изписани, съобщават от испанското здравно министерство. От пазара са изтеглени няколко партиди млека, съдържащи токсина.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията уточнява, че отравянето с цереулид обикновено води до сравнително леки симптоми, но при новородени и бебета под шест месеца рискът от по-тежки прояви и дехидратация е по-висок. Въпреки това, благодарение на продължаващите изтегляния на продукти, вероятността от нови случаи в Европа в момента се оценява като ниска.

Според доклад на европейските здравни власти, общият брой на засегнатите случаи надхвърля 100 в седем държави, като около 30 деца са били хоспитализирани. Освен Испания, най-много разследвани случаи има във Франция – 11 хоспитализации и два смъртни случая – както и в Обединеното кралство, където 44 деца са проявили симптоми на отравяне.