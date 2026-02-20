Новият началник на Софийския затвор е оттеглил молбата на предшественика си, с която беше поискано кокаиновият крал Евелин Банев-Брендо да бъде освободен предсрочно. Прокурор Ангел Кънев поиска заседанието да бъде прекратено заради оттеглянето на молбата на новия началник и съдия Стоян Михов го уважи.





Евелин Банев се включи по видеовръзка от затвора, седнал на стол и приведен леко встрани като бос на мафията от филма "Кръстникът", той дъвчеше невъзмутимо дъвка по време на заседанието. Веднага след прекратяването на делото Брендо измърмори нещо, което залата не чу, стана и си тръгна към килията.



"Производството е инициирано от бившия началник на затвора. Новият не го поддържа. Разбрах за това минути преди началото на заседанието. Осъденият още днес може да подаде молба от свое име за основно предсрочно освобождаване", заяви след заседанието прокурор Ангел Кънев. Преди месец бившият министър на правосъдието Георги Георгиев отстрани началника на затвора Борислав Чорбански, след като стана ясно, че той е поискал от съда свобода за осъдения на 10 г. затвор Евелин Банев, без да уведоми никого за това.