Книги на български творци, сред които и представители на Бургас, ще попълнят фонда на Конгресната библиотека в Буенос Айрес.

Пратката е връчена преди броени дни в Посолството на Аржентина в София от Кристина Бунджулова - секретар на Националния литературен музей - НЛМ в София, със съдействието на Марина Василева – бивш консул на Република България в Република Аржентина, изтъкнат преводач от испански език и активен обществен деец, съобщиха инициатори на начинанието.

Те уточниха, че във фонда на Конгресната библиотека влизат книги на Георги Константинов, проф. Златимир Коларов, проф. Банко Банков, Весела Люцканова, Атанас Капралов, Георги Николов, Наталия Недялкова, Димитър Христов, Асен Асенов и Джина Дундова-Панчева.

Бургаското участие е на Георги Николов – писател, журналист и литературен критик с книгата му "Българското море в сърцето на времето" (литературни студии и статии за български творци, вдъхновени от морето) и на поетесата и преводач Наталия Недялкова с новата ѝ стихосбирка "В навечерието на 31 февруари", издадена с финансовото съдействие на Община Бургас.

Книгите на български творци са били приети от дипломата в посолството на Аржентина пълномощен министър Даниел Котини, който дал висока оценка на начинанието.

По време на срещата в посолството били обсъдени възможности за различни инициативи, целящи активизирането на литературните контакти и популяризирането на творчеството на български автори.

На свой ред литературният критик Георги Николов коментира, че в скоро време фондове на престижни световни библиотеки ще попълни и легендарното бургаско литературно списание – "Море".