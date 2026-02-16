Спечелилата сензационно медал от Милано-Кортина 2026 Лора Христова записа още едно страхотно постижение на големия форум. 22-годишната българка, която се окичи с бронза в индивидуалния старт на 15 километра на 11 февруари, има най-точния мерник на Зимните олимпийски игри в Италия.

Правещата фурор на Игрите Лора е №1 в стрелбата сред всички биатлонистки в индивидуалните стартове. Лора успя да повали 49 от 50 мишени.

22-годишната българка е с 98% успеваемост и изпреварва германката Ванеса Фойт, която е с 48 от 50. Трета в класацията се нарежда олимпийската шампионка в спринта Марен Киркайде (Норвегия) с 3 неточни изстрела, а Топ 4 оформя златната медалистка в преследването Лиза Витоци (Италия) с 4 пропуска.

На стрелбата спортистката от Троян отново беше отличничка - 20 от 20. Седмото ѝ място е най-доброто българско класиране в олимпийско преследване след бронза на Ирина Никулчина от Солт Лейк 2002.

Както вече стана ясно, Лора и Милена Тодорова ще участват и в масовия старт на 12,5 километра на 21 февруари (от 15:15 часа). В състезанието място намират най-добрите в биатлона. За първи път в историята две българки ще стартират в последната индивидуална дисциплина при жените на Олимпиада.