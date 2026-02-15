Обратното броене за съставянето на ново служебно правителство вече тече. Номинираният за служебен премиер Андрей Гюров разполага със 7 дни, за да предложи състав на кабинет, който президентът да одобри. Очаква се окончателният вариант да бъде готов до 19 февруари, когато трябва да стане ясна и датата на предсрочните парламентарни избори.

В този срок Гюров трябва да проведе разговори с потенциални министри и да представи структура и персонален състав на кабинета. Ако държавният глава не направи възражения, ще издаде указ за назначаването на служебното правителство и ще насрочи изборите, като предварителните очаквания са вотът да се състои на 19 април.

Темата за състава на кабинета вече предизвика политически реакции. От ГЕРБ заявиха, че не са водили разговори за участие в служебно правителство и че нямат информация за подготвяния екип. От партията посочиха, че не участват в консултации по темата.

От ПП-ДБ потвърдиха, че е имало разговор между Андрей Гюров и представители на формацията, но подчертаха, че кадровите решения са изцяло негова отговорност.

От БСП също заявиха, че не е обсъждано участие в служебен кабинет и че евентуални номинации трябва да се съобразят с вътрешнопартийните правила.

Паралелно с това политическите сили коментираха и организацията на предстоящите избори. От различни партии настояха за мерки срещу купуването на гласове и за гарантиране на честността на вота. Очаква се до 19 февруари да стане ясно както кой ще влезе в служебния кабинет, така и точната дата на изборите.