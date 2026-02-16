Липсата на държавен бюджет е поредната капка напрежение, на фона на неспиращата политическа криза, приемането на еврото и предстоящите поредни парламентарни избори. Без редовен бюджет страната ни рискува високи дефицити, несъответствие между приходи и разходи и натиск върху инфлацията и социалните политики.

Според Любомир Дацов – член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите, се натрупват грешни решения и се случва една грешка след друга.

“Проблемът е политически. Доверието е нарушено, защото се натрупват грешни решения – едно след друго“, каза Дацов пред bTV.

По думите му държавата прави бюджети с “пожелателни приходи“, а след това и “пожелателни разходи“, което води до системни отклонения.

“Когато си измисляш бюджет под формата на пожелателни приходи, след това правиш пожелателни разходи, влизаш в цикъл - грешка след грешка“, подчерта Дацов и посочи, че сериозният проблем е, че реалното изпълнение се разминава с това, което е заложено като политика.

“Бюджетът, който е изпълнен, няма нищо общо с бюджета, който беше внесен. Няма нито един параграф, в който да има нещо, което да се доближава до това, което беше замислено“, обясни бившият зам.-министър.

Според Дацов проблемът е и в приходната, и в разходната част, като най-ярко личи в данъчните приходи. “В експертния свят допустимата системна грешка е 0,2% до 0,5%. Грешката на данъчните приходи е над 10%. Това не може да бъде обяснено с експертна грешка - ясно е, че беше политическо пожелание“, заяви експертът.

Попитан дали “пожелателните“ бюджети са опит да изглеждаме добре преди еврозоната и заради критерия за 3% дефицит, Дацов отговори, че с разумна политика може да се постигне много, а останалото е популизъм.

Дацов подчерта, че инфлацията не може да се обяснява с отделни случаи и “микропроблеми“, а с по-дълбоки процеси. “Инфлацията, която идва от монетарните и структурните проблеми – от това, че държавата помпа заплати и доходи – няма как да се коригира без държавата да промени поведението си“, каза той.

По думите му механизмът за работа без приет бюджет е разписан в Закона за публичните финанси, а “удължителният бюджет“ е по-скоро политическа застраховка.

“Удължителният бюджет не е задължителен. Законът предвижда много ясно процедурата и ограниченията при харченето“, обясни Дацов и добави, че до юни има ясна рамка за функциониране, но е важно да се спазва “духът на закона“.