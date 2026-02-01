Верижна катастрофа е станала около 15 часа този следобед на АМ „Тракия“. Инцидентът е след тунел „Траянови врата“, посока Пловдив, пише БЛИЦ.

В произшествието са участвали няколко автомобила. За момента няма данни за пострадали. Движението в района на инцидента е затруднено.

Към момента на магистралата продължава да вали сняг и условията за пътуване не са благоприятни. При 66 км от аутобана посока София движението се осъществява бавно и започва да се образува колона от автомобили.



От другата страна на магистралата, посока Пловдив, трафикът е изключително засилен и тапата е километрична. Снегорини чистят пътя в момента, но обстановката остава тежка.





По-рано днес малко преди тунела „Траянови врата“ стана инцидент, който допълнително затрудни движението.