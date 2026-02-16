Пред пловдивската Съдебна палата ще се проведе протест с настояване да не се променя мярката за неотклонение "задържане под стража" на 19-годишния Никола Бургазлиев, причинил тежкия инцидент в Слънчев бряг през лятото, довел до смъртта на 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив и до сериозни наранявания на сина й Марти.





Днес отново ще се гледа мярката за неотклонение на Бургазлиев. Обвиняемият обжалва мярката си за неотклонение „задържане под стража” с мотива, че е на 18 и трябва да излезе от ареста и да завърши средното си образование. Искането на защитата му доведе до днешното недоволство. Точно преди седмица Окръжният съд в Бургас го остави в ареста, след като адвокатите поискаха домашен арест или гаранция, тъй като разследването е приключило. След като искането не беше уважено, защитата обжалва на втора инстанция.

На 14 август миналата година в Слънчев бряг младежът губи контрол над управляваното от него АТВ и връхлита петима пешеходци, движещи се по тротоара. Сред тях са 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив, която почина, и 4-годишният й син Мартин, който все още се възстановява от случилото се.





"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си - убиец, под домашен арест. Нека с общи усилия да не допуснем такава несправедливост", гласи призивът на организаторите на протеста в социалните мрежи.

Чичото на Марти и баща на две от леко пострадалите деца често минава през мястото на инцидента.

„Чувството не може да се опише. Тук се съсипаха няколко семейства. Не е само нашето, но и на близките около нас“, разказа Юлиян Здравков, чичо на пострадалия Марти.

Той изрази притеснение, че на днешното заседание съдът може да прецени да пусне под домашен арест Никола Бургазлиев.

„Ние не искаме да го пускат, на него мястото му е там вътре. Ако върнем лентата назад, ще видим много сходни случаи, където са пускани. Той един път вече е пускан в самото начало в Несебър. Благодарни сме на това, че в Бургас не е пак тук.“

Според него, ако бъде пуснат, Бургазлиев може да се опита да повлияе на делото. Допуска, че може и да се укрие.

„Може да се укрие, да избяга. Там си му е мястото – пет човека прегазваш на тротоара и те пускат на свобода. Това ли е българският закон?“

Той е категоричен, че няма причина да се бави делото.

„Според нас това, което те направиха в последната седмица, го направиха с умисъл да забавим, да не влезем в този срок от 8 месеца, но не виждаме пречка това да се случи.“

Той посочи, че искат максималното наказание за Бургазлиев.

„За нас каквато и присъда да му дадат, няма да ни върнат Христина, няма да ни върнат стария живот. Това го осъзнахме, но ако искаме в бъдеще тези инциденти да намалеят, законът трябва да се спазва в най-строгия си вид.“

Според него след инцидента не са взети никакви мерки.

Според него е театър това, че Бургазлиев се интересувал от състоянието на Марти и искал да даде последните си пари за него.

„Това държание на бащата на Бургазлиев пристойно ли е за 30-годишен служител на МВР? Това ли е примерът, който ще ни дадат?“

Посланието на днешния протест е да сме по-смирени.

От думите му стана ясно, че Марти засега се възстановява добре.

„Към днешна дата се възстановява, ходи два пъти седмично на рехабилитация, веднъж на логопед. Засега той се възстановява много добре, като докторите не са казали на 100% ще останат ли някакви последствия, но това, което ние виждаме, е, че физически и психически той засега напредва доста добре. Не знам как психически това ще се отрази на останалите.“