Един човек е загинал и един е пострадал при пожари през изминалото денонощие у нас, съобщи Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Потушени са общо 52 пожара.

В 11:22 ч. вчера е получен сигнал за пожар на къща в с. Тополово, община Асеновград. На мястото са изпратени три пожарни автомобила на РДПБЗН-Пловдив. При пожара е загинала жена на 85 години. Това е станало преди пристигането на екипите. В къщата е имало 5 газови бутилки, от които 3 са били монтирани на печки за отопление. Установено е, че три от бутилките са се взривили.

Вчера сутринта в 6:15 ч. е получен сигнал за пожар в къща в монтанското село Якимово. На мястото на пожара са изпратени два пожарни автомобила на РДПБЗН-Монтана. Пострадал е мъж на 64 години с 2-ра степен изгаряния. Пострадалият се е опитал да гаси пожара преди пристигането на екипите. Настанен е в реанимационно отделение на МБАЛ-Монтана.

Преки материални щети има при 19 пожара, от които 9 са били в жилищни сгради, 4 – в транспортни средства, 5 – в съоръжения на открито и др., предаде БТА.

Извършени са 143 спасителни дейности и помощни операции.

Получени са и пет лъжливи повиквания.