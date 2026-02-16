„Служебният кабинет не може да закърпи положението до редовен бюджет“. Тази позиция изрази пред БНТ президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.

По думите му пари за избори ще се намерят за сметка на разходи, които няма да бъдат реализирани. Той посочи, че едва ли служебният кабинет ще внесе предложение за редовен бюджет.С 14% е поскъпнала потребителската кошница за 2 месеца, според него.

Манолов не изключва да се увеличат исканията за ръст на заплатите. В момента се помпа напрежението, тенджерата под налягане е на котлона, предупреди синдикалистът.

Живеем в изключения, недоволен е той. Никой не се учи от историята, коментира Димитър Манолов. Според него вноса на работна ръка от чужбина подкопава пазара на труда. Той обвини бизнеса, че мисли само за себе си.

Синдикатите са критични относно реформата в пенсионното осигуряване в частта за рисковите инвестиции. Манолов заяви, че е скъсен периодът за обсъждане. КТ Подкрепа е предложила 77 предложения за законодателни промени.

По думите му властта гледа към пенсиите в армията и полицията, както към професионалния пенсионен фонд на учителите. Този път ще им мине котка пъти, предупреди Димитър Манолов.

Предлагат ни да се съгласим, че парите растат по дърветата и ни убеждават, че трябва да инвестираме рисково, посочи той.