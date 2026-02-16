Новата стара идея за Европа "на две скорости" може да изглежда прагматична, но в дългосрочен план ще доведе до загуба на конкурентоспособност и ще направи съюза по-уязвим. Това каза Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) в Берлин на форум на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия, съобщиха от пресофиса му.

По думите му Европейският съюз (ЕС) може да просперира, когато икономическият успех на една държава член не остава изолиран, а преминава границите и стимулира общ растеж.

Радев посочи, че в свят на геополитическо противопоставяне и нарушени вериги на доставки, стагнацията се е настанила във водещи европейски икономики, върху развитието на които влияят и устойчиви идеологически модели. Той подчерта, че именно Европа се е оказала заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят без правила. Затова, по думите му, тя се нуждае от по-високо ниво на амбиции и трябва да се адаптира бързо, за да посрещне новите предизвикателства и да засили ролята си в глобалния свят.

Румен Радев призова за намирането на вярната формула за ЕС, която не залага на изолация и разделение в Европа, а на реалистична оценка на процесите в и извън ЕС, които да укрепят неговото вътрешно единство. Във връзка с това той приветства и скорошното изявление на германския канцлер Мерц за необходимостта ЕС да се изправи пред реалностите и да постави конкурентоспособността на първо място.

Радев посочи също, че България е част от общия пазар на Евросъюза и споделя отговорността за гарантиране на сигурността и стабилността на Европа, както и за постигане на икономически растеж. Нашата цел е по-висока социална и икономическа конвергенция на България и нейното включване във веригите на доставки за водещите индустрии с висока добавена стойност, смята той.

Румен Радев изтъкна, че България и Германия вече са доказали, че двустранното им партньорство създава добавена стойност и призова това сътрудничество да се фокусира не само върху увеличаване на стойността на инвестициите, а и в използване на доверието в двустранните отношения за издигане на партньорството на още по-високо ниво.

Радев открои традициите и постиженията на България в отбранителната индустрия и наука, в космическите изследвания и производството на микросателити, в развитието на изкуствения интелект със създаването на първия Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в Югоизточна Европа, както и стратегическото разположение на страната ни, която е основен транспортен, енергиен и дигитален коридор, свързващ Европа и Азия.

Вчера Радев се срещна с българи в Берлин. Той съобщи, че най-късно на 4 март ще внесе в Централната избирателна комисия регистрация на коалиция с ясно име за участие в предсрочните парламентарни избори.