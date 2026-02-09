С прожекцията на документалния филм на Милена Фучеджиева, посветен на писателката Фани Попова-Мутафова- „Weimar Express“ бе закрито първото зимно издание на Международния фестивал за документално кино DOCK в Културен дом НХК.



"Филмът поставя сериозни поводи за преоценка на отношението ни към собствената ни история и към големите имена в изкуството – и към ролята на твореца, изправен пред големи исторически катаклизми.“, коментира преди прожекцията авторитетният български журналист, сценарист и водещ Димитър Стоянович, съосновател и главен селекционер на Международния фестивал за документално кино DOCK.



"Много силни заглавия са включени в зимното издание на фестивала. Аз съм гледала филма на Милена, но въобще нямах колебания, когато видях, че е включен в програмата, да дойда отново да го гледам, заяви зам.-кметът по култура Диана Саватева на закриването на фестивала.

Лентата на Фучеджиева представлява силен и тревожен поглед към механизмите на нацистката пропаганда и стремежа към културна доминация над Европа, ръководен от Йозеф Гьобелс и подкрепян от кръг писатели и интелектуалци. Сред тях са имена като Фани Попова-Мутафова, Кнут Хамсун и Робер Бразийак. Историята на Европейския писателски съюз, чийто съосновател се оказва българската авторка Попова-Мутафова, разкрива малко позната страница от европейската и българската културна история.



Именно това откритие става личен мотив за режисьорката. В срещата си със зрителите след прожекцията Милена Фучеджиева сподели, че за нея киното не е самоцел, а средство за достигане до важни, но пренебрегвани исторически истини и че е очаквала филмът да не бъде приет еднозначно.По думите ѝ „Weimar Express“ е опит да се даде гласност на събития и факти, в които България има значимо, макар и често премълчавано участие.

В рамките на няколко дни фестивалът DOCK превърна Бургас в място за среща с миналото и за задълбочен разговор по теми като историческата памет, вината и отговорността, както и за сблъсъка между личността и идеологическите машини.

