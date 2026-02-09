Окръжният съд в Бургас ще разгледа днес искането за изменение на мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев. Производството е образувано по реда на член 65 от Наказателно-процесуалния кодекс, по инициатива на защитата на обвиняемия, съобщиха от пресслужбата на съда.

Бургазлиев е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие с пешеходци в курортния комплекс Слънчев бряг през миналата година.

Случаят е от 14 август, когато управляваното от младежа атракционно електрическо АТВ навлезе в пешеходна зона. При удара пострадаха петима души, сред които и 35-годишна жена, която почина след едномесечна кома. Нейното дете също беше хоспитализирано в критично състояние с тежка черепно-мозъчна травма и транспортирано за спешно лечение в София.

В хода на досъдебното производство държавното обвинение преквалифицира деянието в по-тежко, след като експертизите потвърдиха наличие на наркотични вещества в кръвта на водача. Бургазлиев е с мярка за неотклонение задържане под стража, която беше потвърдена от въззивната инстанция след първоначалното му освобождаване под домашен арест.