Община Поморие е асоцииран партньор по проект Recircle Med Blueprint, свързан с подкрепата и прилагането на синя и кръгова икономика в туризма. Проектът обхваща няколко крайморски страни, като водещ партньор е гръцкият университет University of Thessaly.

Поморие бе домакин на първата мобилизационна работна среща по проекта, като модератор бе Маруся Цветкова – старши експерт „Институционални проекти“ към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). На събитието присъстваха местни представители на туризма, икономиката и различните инициативни групи. Всички те, заедно с регистрираните онлайн чуждестранни партньори, бяха приветствани от кмета Иван Алексиев. Той сподели, че Община Поморие вече е тръгнала по пътя на прилагане на практики от синята икономика и това присъства в интегрирания план за градско развитие. „Вярвам, че има какво да научим от опита на другите партньори, защото Recircle Med Blueprint взима предвид принципите на синята и на кръговата икономика, насочвайки усилията в сферата на туризма, което е много важно и за нас“, коментира още кметът.

В хода на работната дискусия бе представен инструментът Blueprint, а мениджърът проекти Георги Петков разказа повече за опита на Поморие в управлението на проекти и цялостния подход към кръгова икономика.

Следваща стъпка е онлайн среща с асоциираните организации и запознаване с плана за действие „Blue action plan“.