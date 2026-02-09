„Искам да поднеса съжалението си на близките. Не е минал и ден, без да мисля за това какво се случи. Ако можех да върна времето ще го направя. Искам сам да завърша образованието си“- Това заяви днес в Бургаския окръжен съд 19-годишният Никола Бургазлиев, който през август м.г. предизвика трагедия с АТВ на пешеходна зона в Слънчев бряг. Днес, близо шест месеца след инцидента, при който загина 35 – годишна жена, 4-годишното й момченце бе тежко ранено, а още трима души пострадаха, поиска да бъде пуснат под домашен арест с електронна гривна или срещу парична гаранция. Мотивът- прокуратурата не му давала възможност да завърши в ареста средното си образование.

„Нито веднъж в тези 6 месеца не сме протестирали мярката, за да може да бъде приключено разследването навреме. Не мога да се съглася че му е дадена възможност да се обучава, тъй като само 2 пъти е бил посетен от учител. Прокуратурата не се интересува дали той ще завърши образование си. Нашата страна е осъждана за това. От разпитаната класна стана ясно, че той трябва да положи много изпити. Затова искаме това. Има време и може да се яви. Прокуратурата и медиите се опитват да внушават че ние протакаме делото. Това не е така!“, каза адвокатката му Голя Колева. Според нея, адекватна в случая ще по-лека мярка, за да може той да се яви на всички 19 изпита, които трябва да положи. Защитата иска алтернативно, в случай че не бъде пуснат срещу парична гаранция, Никола да бъде под домашен арест, за да се обучава онлайн, но с електронна гривна. „Поставянето на електронна гривна ще успокои всички“, заяви тя.

Държавното обвинение не приема тази теза. Прокуратура счита, че са налице достатъчно основания той да остане под стража, за да не се укрие или извърши друго престъпление.