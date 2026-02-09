Полиция и прокуратура с извънреден брифинг за хода на разследването по жестокия случай „Петрохан“.

Разследванията са в самото начало и ще представим информацията, която е налична към момента. Това заяви Наталия Николова зам.-ръководител на Апелативна прокуратура София.

“Даваме си ясна сметка за необходимостта да представим данните и фактите, които са първоначални, за да бъде информирано обществеността относно разследването по двата случая. От съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории както и разпространението на всякаква информация, касаеща жертвите.”

Брифингът се провежда в сградата на Главна дирекция "Национална полиция" на бул. „Александър Малинов" №1.

„В продължение на 8 дни не са спирали, дори за минута, извършването на процесуално-следствени действия, нито е прекъсвала оперативната работа с оглед установяване на всички факти и обстоятелства около двете тежки престъпления – едното в района на „Петрохаб“, а другото в района на връх Околчица. Уверявам ви, че полагаме всички усилия да установим обективната истина, да я документираме, както и да документираме мотивите за извършване на престъпленията,“ продължи прокурор Николова.

От брифинга става ясно, че към момента са образувани две досъдебни производства.

„Първото досъдебно производство касае причинена смърт на трима мъже на 45 г., 49 г. и 51 г. край хижа в района на „Петрохан“ и възникнал пожар в самата хижа. На 02.02 е получен сигнал на тел. 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора ѝ има три трупа и оръжия около телата им. Районът е незабавно отцепен. На място отиват разследващи органи и полицейски служители, и с първото действие по разследването е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица. В хода на разследването са извършени са много процесуално-следствени действия, назначени са експертизи, иззети са много веществени доказателства, както и литература с религиозна насоченост", посочи Николова.

Назначени са 18 съдебни експертизи, посочи окръжният прокурор Христина Лулчева.