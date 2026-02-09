МВР и прокуратурата с официална информация за хода на разследването по случая „Петрохан“.

От брифинга се разбраха чудовищни неща. В момента се извършва аутопсия на трите тела, намерени вчера на връх Околчица. 15-годишното момче и 22-годишният мъж са с наранявания в областта на главата. 15-годишното момче е било клекнало с вплетени пръсти на двете ръце.

От казаното се разбра, че в момента има образувани две досъдебни производства във връзка с трагичните събития в Петрохан и Околчица и откритите 6 трупа, сред които 15-годишно дете. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнотелни.

Разследваме един случай, който е без аналог в нашата страна. Това повтори директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

В случая се работи по две версии – самоубийство с последващо убийство и самоубийство. Трите трупа на Петрохан са намерени до 24 часа от престъплението. За телата в кемпера не може да се каже кога е настъпила смъртта, тъй като се прави експертиза. Освен това условията са били такива, че температурата не е падала под нула градуса и на двете места.

Намерените оръжия са законни и те са дадени на 3-ма от мъжете. В кемпера са открити 1 револвер и 1 пистолет. Все още не са разпитани бащата на загиналото дете Яни Макулев, кмета на София Васил Терзиев, както Борислав Сандев- бивш министър на МОСВ и бизнесдамата Саша Безуханова. От полицията уточниха, че в момента се работи само по отношенията в групата и причината, довела до трагичната развръзка.

Окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи, че до момента са назначени 18 съдебни експертизи, които са в областта на балистиката, съдебната медицина и ДНК анализ.

Само 8 са съдебните технически експертизи на записи от видеокамери, мобилни телефони и други мобилни устройства. 3 експертизи следва да установяват уврежданията по телета и причините на смъртта. Назначена е пожаро-техническа експертиза, добави Лулчева.

Има установени външни лица, които са прекарвали по една нощ в хижата, след което са напускали мястото.

По отношение на данните за педофилия стана ясно следното: През февруари 2025 година има сигнал от Софийска районна прокуратура, препратен на Районна прокуратура – Костинброд, в който се съдържат твърдения за посегателство над малолетно лице от лице, което обитава хижата. Проверка не е установила твърденията в сигнала поради отказа на роднини на малолетното лице да съдействат, каза още прокурор Лулчева.

Наталия Николова, заместник-ръководител на Апелативна прокуратура София заяви, че разследванията са в самото начало и представят информацията, която е налична към този момент.

„Данните са първоначални. От съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории. В продължение на 8 дни нито за минута не са спирали процесуалните дейности по двете тежки престъпления в районите на Петрохан и Околчица. Полагаме всички усилия за установяване и документиране на обективната истина. Тук са представители на много институции, аз съм тук в качеството си на координатор“, каза Николова.

Представители на МВР и прокуратурата показаха записи от видеокамери от 1 февруари, на които се виждат лицата, открити мъртви на 2 февруари.

„В района на хижата е имало външен периметър на камери. От една от тях са записите, на които се вижда хронологията на събития. Кадрите от камерите в самата хижа са унищожени от пожара“, заяви Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция, заяви, че в района на хижата е имало външен периметър на камери.

От една от тях са записите, на които се вижда хронологията на събития. Кадрите от камерите в самата хижа са унищожени от пожара.



„В 10:08 часа на 1 февруари, неделя, се виждат три от лицата. С червеното яке е ръководителят на сдружението, а този останал в страни е непълнолетното лице, което вчера намерихме в района на Враца”, каза Папалезов.

На кадрите се вижда как ръководителят на сдружението си взима сбогом с трите лица, които на следващия ден са намерени мъртви. „В дясно се вижда кемпера, с който напускат района на „Петрохан”, добави началникът на „Криминална полиция“.

Пожарът възниква вечерта на 2 февруари от умишлено запалване на горими материали във вътрешността на хижата, усилено е чрез разпиляване палети и струпването на допълнителни купчина от хартии и книги. На място не са констатирани следи от къси съединения и неизправност в отоплителни уреди или в газовите инсталации. На мястото на пожара са открити напълно овъглени две тела на кучета във вътрешността на сградата. Пожарът е потушен в 2.30 часа на 3 февруари.

Ангел Папалезов, началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП, заяви, че има свидетелски показания, според които вътре в групата е възникнало напрежение и дори се е заговорило за смъртен изход.

„Много близък роднина на едно от лицата сподели с нас, че в последните месец-два е споделяло, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, целите, които са си поставили, отношението на държавните органи към тях, отношението на техните спонсори към тях. Роднината ни сподели, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход и се е коментирало многократно. Много са се надявали, че ще се стабилизира няма да посегне на себе си“, заяви Папалезов и добави, че никой не е смятал, че може да се стигне до такава постъпка.

Т. нар. „рейнджърите“ бяха героизирани от разследващите. Обясниха, че са помагали при издирване на лица. Помогнали са при търсене на извършител на 1 убийство. Давали са информация за незаконен дърводобив и са съдействнали на гранична полиция, обясниха от полицията и прокуратурата.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук, след като бяха открити телата на издирваните Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, които бяха в неизвестност от 29 януари.

С откриването на телата им броят на жертвите по случая достигна шестима, което допълнително усложни разследването и породи множество въпроси около трагедията край хижа „Петрохан“.