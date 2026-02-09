есет възпитаници на Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – стипендианти по Общинска програма „Бургаски деца“, отправят специална към бургаската публика за концерт, който ще се състои на 10 февруари 2026 г. от 18:00 часа в залата на Областна администрация – Бургас.



В програмата на вечерта ще участват млади изпълнители от различни класове и специалности – пиано, цигулка, китара, акордеон, обой и тромпет. Публиката ще има възможност да чуе произведения от Панчо Владигеров, Христосков, Андрей Стоянов, Росен Балкански, Марин Големинов, Коста Колев, Любен Панайотов и Георг Фридрих Хендел.



На сцената ще се представят Стелян Тодоров Желев (пиано), Ростислав Михайлов Димитров (цигулка), Вениамин Иванов Атанасов (цигулка), Екатерина Стефанова Вълчева (пиано), Йоан Илиев Ралев (китара), Боряна Радостинова Стоянова (пиано), Владислав Станислов Лазаров (акордеон), Адриана Станиславова Лазарова (акордеон), Бран Станиславов Чакъров (обой) и Георги Елиянов Тодоров (тромпет), с преподаватели А. Каварджикова, Младен Чавдаров, Людмила Иванова, Биляна Георгиева-Кинчева, Симона Маринова, Яна Райчева, Елена Величкова, Йоана Вангелова-Балабанова и Светослав Василев.



Концертът е част от инициативите на Община Бургас в подкрепа на младите таланти и има за цел да представи постиженията на учениците от НУМСИ пред широката публика.