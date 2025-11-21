Фотоизложбата «По следите на Михайло Парашчук» е посветена на украинския скулптор, който е живял и работил в България повече от 40 години.

Проф. Парашчук е обединяваща фигура за Украйна и България. Дейността му беше посветена на изграждането на украинско-българските връзки, а трудната съдба се дължи на турболентния XX век.

В продължение на десетилетия посолството на Украйна последователно работи за възстановяването на доброто име на изтъкнатия украинец, репресиран по време на социалистическата епоха.

Новата изложба е резултат от творческия тандем между изкуствоведа Иво Милев и фотохудожника Стефан Н. Щерев. Тя запознава със красиви скулптурните композиции и орнаментални решения, украсяващи най-известните архитектурни паметници. Концепцията за демонстриране на изложбата на М. Парашчук, който е бил репресиран два пъти по комунистическо време, се провежда в градовете, където скулпторът е оставил творческото си наследство: в София, Перник, Кърджали, Варна и Бургас. В Бургас . М. Парашчук е автор на външната декорация на помещенията на съвременната Областна администрация.

Изложбата е изработена върху алуминиеви панели, които образуват три цилиндрични форми и е предназначена за показване на открити пространства.