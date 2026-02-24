Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха над два тона миди при проверка на два автобуса, влизащи в страната през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщи на официалния си сайт институцията.

Случаят е от вчера, когато на пункта са проверени два автобуса с турска регистрация, пристигнали за влизане в България. В хода на митническия контрол е установено, че в превозните средства се транспортират миди без необходимите документи.

За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. При извършената проверка в единия автобус са установени 1070 кг. миди, а в другия – 1059,4 кг. Съставен е протокол за изземване, допълват от БАБХ.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

Предходният случай на „Капитан Андреево“ на нередовен внос на хранителни продукти от Турция бе на 16 февруари, когато от микробус с българска регистрация бяха иззети 910 кг. яйца, 110 кг. колбаси и 60 кг. млечни продукти.